Бывший напарник Хэмилтона: "Ему по-прежнему некомфортно в машине"
Раскритиковал британского гонщика после столкновения с барьерами в Абу-Даби.
Пилот Феррари Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью практику на Гран-при Абу-Даби: гонщик попал в аварию на одном из кругов, влетев в защитные барьеры.
Бывший напарник Льюиса Хэмилтона Нико Росберг прокомментировал столкновение британца для Sky Sports:
"Вероятно, Льюис слишком широко заехал на поребрик на въезде в поворот, пытался взять максимально широкую траекторию и перестарался.
Так что, наверное, это ещё одна пилотажная ошибка. Не казалось, что в болиде что-то сломалось, но кто знает — нужно всё изучить".
"Видно, что ему по-прежнему некомфортно в машине. Когда ещё мы видели такой разворот Льюиса Хэмилтона на обычном круге в практике? За всю карьеру такого практически не было, а сейчас, в Феррари, постоянно происходят ошибки. Ему некомфортно, а болид, похоже, трудный в управлении", — сказал чемпион Формулы-1 2016 года.
Видео аварии семикратного чемпиона можно посмотреть на ISPORT.
