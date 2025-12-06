Бывший напарник Хэмилтона: "Ему по-прежнему некомфортно в машине"

Раскритиковал британского гонщика после столкновения с барьерами в Абу-Даби.

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью практику на Гран-при Абу-Даби: гонщик попал в аварию на одном из кругов, влетев в защитные барьеры.

Бывший напарник Льюиса Хэмилтона Нико Росберг прокомментировал столкновение британца для Sky Sports:

"Вероятно, Льюис слишком широко заехал на поребрик на въезде в поворот, пытался взять максимально широкую траекторию и перестарался.

Так что, наверное, это ещё одна пилотажная ошибка. Не казалось, что в болиде что-то сломалось, но кто знает — нужно всё изучить".

"Видно, что ему по-прежнему некомфортно в машине. Когда ещё мы видели такой разворот Льюиса Хэмилтона на обычном круге в практике? За всю карьеру такого практически не было, а сейчас, в Феррари, постоянно происходят ошибки. Ему некомфортно, а болид, похоже, трудный в управлении", — сказал чемпион Формулы-1 2016 года.

Видео аварии семикратного чемпиона можно посмотреть на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!