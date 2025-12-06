iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Бывший напарник Хэмилтона: "Ему по-прежнему некомфортно в машине"

Раскритиковал британского гонщика после столкновения с барьерами в Абу-Даби.
Сегодня, 14:41       Автор: Валентина Чорноштан
Нико Росберг / Getty Images
Нико Росберг / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью практику на Гран-при Абу-Даби: гонщик попал в аварию на одном из кругов, влетев в защитные барьеры.

Бывший напарник Льюиса Хэмилтона Нико Росберг прокомментировал столкновение британца для Sky Sports:

"Вероятно, Льюис слишком широко заехал на поребрик на въезде в поворот, пытался взять максимально широкую траекторию и перестарался.

Так что, наверное, это ещё одна пилотажная ошибка. Не казалось, что в болиде что-то сломалось, но кто знает — нужно всё изучить".

"Видно, что ему по-прежнему некомфортно в машине. Когда ещё мы видели такой разворот Льюиса Хэмилтона на обычном круге в практике? За всю карьеру такого практически не было, а сейчас, в Феррари, постоянно происходят ошибки. Ему некомфортно, а болид, похоже, трудный в управлении", — сказал чемпион Формулы-1 2016 года.

Видео аварии семикратного чемпиона можно посмотреть на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Росберг Ферарри Льюис Хемилтон

Статьи по теме

Шумахер советует Феррари расстаться с одной из своих звезд Шумахер советует Феррари расстаться с одной из своих звезд
Руководство Феррари раскритиковало пилотов Руководство Феррари раскритиковало пилотов
Льюис Хэмилтон раскритиковал современные трассы Формулы-1 Льюис Хэмилтон раскритиковал современные трассы Формулы-1
Гонка в Сингапуре. Хэмилтон - о проблемах Феррари Гонка в Сингапуре. Хэмилтон - о проблемах Феррари

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Динамо сыграют матчи УПЛ, встреча Миколенко и Зинченко, поединок ПСЖ Забарного
просмотров

Последние новости

Украина20:10
Динамо одержало первую победу во главе с Костюком, обыграв Кудривку
Европа20:01
Стала известна оценка Миколенко в победном матче Эвертона
Другие19:38
Украинский спортсмен триумфально стартовал на Кубке мира по лыжной акробатике
Европа19:30
Манчестер Сити разгромил Сандерленд, Челси не справился с Борнмутом
Европа18:48
Бавария с хет-триком Кейна разбила в гостях Штутгарт
Украина18:25
УПЛ: ЛНЗ разгромил Оболонь, ничья Колоса и Шахтера, Кудривка встретится с Динамо
Формула 118:10
Гран-при Абу-Даби: Ферстаппен взял поул, пилоты Макларен - в тройке
Европа18:07
Мбаппе близок к рекорду Роналду
Европа17:53
Гасперини раскритиковал нападение Ромы. Довбик тоже получил критику
Украина17:42
Шахтер потерял очки против Колоса и лидерство в УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK