Купер Флэгг стал самым молодым игроком с серией 20+

Купер Флэгг установил новый рекорд лиги, пишет The New York Times.

В матче против Майами Хит Купер стал самым молодым игроком в истории североамериканской лиги, который на протяжении трёх матчей подряд набирал 20+ очков.

Напомним, что это достижение началось с игры против Лос-Анджелес Клипперс, когда команда Даллас набрала 114 очков, из которых 35 очков набрал защитник Флэгг.

Затем последовала победная встреча с Денвер Наггетс со счётом 131:121, в которой Купер набрал 24 очка, сделал восемь подборов и две передачи.

В матче с Майами Флэгг записал на свой счёт 22 очка, шесть подборов и две передачи.

