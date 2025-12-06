iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Купер Флэгг стал самым молодым игроком с серией 20+

Феномен Далласа.
Сегодня, 13:24       Автор: Валентина Чорноштан
Купер Флэгг / Getty Images
Купер Флэгг / Getty Images

Купер Флэгг установил новый рекорд лиги, пишет The New York Times.

В матче против Майами Хит Купер стал самым молодым игроком в истории североамериканской лиги, который на протяжении трёх матчей подряд набирал 20+ очков.

Напомним, что это достижение началось с игры против Лос-Анджелес Клипперс, когда команда Даллас набрала 114 очков, из которых 35 очков набрал защитник Флэгг.

Затем последовала победная встреча с Денвер Наггетс со счётом 131:121, в которой Купер набрал 24 очка, сделал восемь подборов и две передачи.

В матче с Майами Флэгг записал на свой счёт 22 очка, шесть подборов и две передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Купер Флэгг

