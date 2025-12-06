Судаков получил топ-оценку за гол в дерби

Бенфика сыграла вничью со Спортингом. Георгий Судаков и Анатолий Трубин вышли в стартовом составе "орлов".

Хавбек сборной Украины и Бенфики Георгий Судаков провёл на поле 81 минуту. За это время он успел отметиться забитым мячом, трижды пробил по воротам (два удара в створ и один мимо), 51 раз коснулся мяча, создал один момент, отдал 29 точных передач из 34 (85%), выиграл 3 дуэли из 7 (42%), совершил один вынос, сделал пять подборов, заработал три фола и допустил 12 потерь.

Тем временем Анатолий Трубин пропустил один гол, совершил один сейв (после удара со штрафной площадки), выполнил 24 касания мяча, отдал 14 точных передач из 21 (67%), выиграл 2 дуэли из 2 (100%), совершил четыре подбора, два выноса и допустил семь потерь.

Судаков стал лучшим игроком матча по версии статистического портала WhoScored — его оценка составила 7,2 балла, а оценка украинского вратаря — 6,4 балла.

По версии Sofascore Судаков получил 7,5 — лучший показатель среди игроков обеих команд. У Трубина — 6,2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!