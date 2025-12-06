iSport.ua
Два хавбека Барселоны вернулись в обойму

Лазарет каталонцев начал пустеть.
Сегодня, 11:30       Автор: Антон Федорцив
Фрэнки де Йонг / Getty Images
Фрэнки де Йонг / Getty Images

Испанская Барселона обновила статус полузащитников Фрэнки де Йонга и Фермина Лопеса. Оба исполнителя попали в заявку на матч против севильского Бетиса, сообщает официальный сайт клуба.

Нидерландец и испанский хавбек пропустили два тура Ла Лиги. Де Йонг болел, а у Лопеса было мышечное повреждение. Теперь же можно ожидать их появления против "гелиополитов" в 15-м туре.

В нынешнем сезоне Лопес провел 13 матчей во всех турнирах (7 голов, 4 ассиста). В свою очередь в активе де Йонга 15 поединков (2 результативные передачи) в чемпионате и Лиге чемпионов. В лазарете Барсы остаются Гави и Дани Ольмо.

К слову, защитник Эрик Гарсия подписал новый контракт с Барселоной.

