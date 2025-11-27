Судаков потренировался с чемпионом Европы, но не рискнул прыгать с 10 метров в воду

Футболист попробовал свои силы в прыжках в воду.

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков представил новый выпуск шоу Go Sudakov, в котором потренировался вместе с чемпионом Европы по прыжкам в воду Алексеем Середой.

Парни сначала потренировались на футбольном поле, где Георгий проверил навыки Алексея кое-чему его научил.

Дальше спортсмены перебрались с поля в басейн, где уже Середа выступил в роли тренера. Алексей рассказал Георгию, как профессиональные прыгуны в воду готовятся к своим прыжкам, а позже парни попробовали и сами прыжки.

Судаков без труда прыгнул с метровой и трехметровой высоты, а затем сумел перебороть себя и прыгнуть с пяти и семи метров. А вот 10-мотравая вышка оказалась Георгию не под силу.

"В детстве я 2 месяца занимался плаванием, и это в целом весь мой опыт, связанный с водой. Поэтому, челлендж со скачками в воду с чемпионом Европы @oleksii_sereda_ был особенно увлекательным.

То, что он производит в воздухе во время прыжка – это невероятный уровень", - написал Судаков.

Напомним, что пару дней тому назад Судаков поучаствовал в первой победе Бенфики в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

