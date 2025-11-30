Оценки украинского дуэта в ярком камбэке Бенфики

В рамках чемпионата Португалии Бенфика сыграла против Насьонала. Два украинца в составе лиссабонской команды - полузащитник Георгий Судаков и голкипер Анатолий Трубин вышли со старта и провели полный поединок.

Полузащитник за игру совершил три удара (один - в створ, один - мимо цели, один - заблокирован), сделал семь удачных обводок (100% точности), выполнил два угловых и отдал 46 точных передач из 64, среди которых было семь ключевых пасов (72%).

Тем временем голкипер пропустил 1 гол, совершил 1 сейв, сделал 20 касаний мяча и отдал 14 точных передач из 15 (93%), и отдал 1 точную длинную передачу из 2, допустил 1 потерю мяча. Показатель голов, предотвращённых вратарём, составил -0,25.

SofaScore и WhoScored оценили игру Судакова на 8,7 и 9,0 балла — это самые высокие оценки среди всех футболистов матча. А вот Трубин получил 6,2 и 6,4 балла — одни из самых низких в составе Бенфики.

К слову, португальская команда совершила выездной камбэк: Бенфика пропустила на 60-й минуте, но смогла выиграть матч благодаря голам на 89-й и 90+5-й минутах.

Ранее прошел матч с другим украинцем в составе, а именно Ньюкасл - Эвертон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!