Названы оценки Трубина и Судакова за матч с Аяксом

Трубин впервые сыграл на ноль в ЛЧ.

Во вторник, 25 ноября, состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между Аяксом и Бенфикой.

Украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, выступающие за "орлов", вышли на поле в стартовом составе. Трубин отыграл все 90 минут и сохранил свои ворота сухими, а Судаков провёл на поле 81 минуту матча.

За игру голкипер сделал 4 сейва и 52% точных передач (11/21). Для украинского вратаря это первая игра на ноль в Лиге чемпионов.

Тем временем Георгий Судаков отдал 79% точных передач (23/29), создал 2 момента, создал 1 голевой момент, заблокировал 1 удар со штрафного, совершил 1 неудачную попытку дриблинга, заработал 1 фол, сделал 1 отбор, выиграл 40% дуэлей (2/5), совершил 1 перехват и допустил 15 потерь мяча.

Статистический портал SofaScore оценил игру полузащитника в 6,9 балла, а голкипера - в 7,1.

К слову, матч закончился победой португальской команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!