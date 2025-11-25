iSport.ua
Трубин и Судаков помогли Бенфике обыграть Аякс

"Орлы" удачно съездили в Амстердам.
25 ноября, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Аякс - Бенфика / Getty Images
Аякс - Бенфика / Getty Images

Во вторник, 25 ноября, Бенфика отправилась в гости к Аяксу в рамках 5-го раунда Лиги чемпионов.

Едва матч начался, Риос нанес казалось бы идеальный удар, но Ярош сумел отбить удар, а вот справится с добиванием Даля у него не было шансов.

До конца тайма "орлы" имели еще несколько возможностей, но счет остался неизменным. Аякс выглядел довольно блекло на фоне команды Моуринью.

Со стартом второй половины игры хозяева попробовали отыграться, но надежно играл уже Трубин. После этого Бенфика снова перехватила преимущество и давила вплоть до последних минут, пока Баррейро не установил окончательный счет.

Анаталоий Трубин провел на поле весь матч, а Георгий Судаков был заменен на 81-й минуте.

Аякс - Бенфика 0:2
Голы: Даль, 6, Баррейро, 90

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Бенфика Лиссабон

