iSport.ua
Русский Українська

Лидер сборной Украины не выйдет на старт спринта Кубка мира

Пидручный пропустит первую спринтерскую гонку сезона.
Сегодня, 13:04       Автор: Валентина Чорноштан
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сообщил на своей официальной странице в Instagram, что не выступит в гонке.

В субботу, 6 декабря, пройдет единственная гонка — спринт в 17:30. Пидручный пропустит ее, объяснив это своей неоптимальной физической формой.

Ранее лидер сборной пропустил первую индивидуальную гонку в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде из-за болезни.

Таким образом, в гонке примут участие:

53. Виталий Мандзин;
73. Богдан Цымбал;
86. Богдан Борковский.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону

Статьи по теме

Стало известно, кто заменит Пидручного в индивидуальной гонке Стало известно, кто заменит Пидручного в индивидуальной гонке
Пидручный пропустит первую индивидуальную гонку из-за болезности Пидручный пропустит первую индивидуальную гонку из-за болезности
Сборная Франции выиграла смешанную эстафету Сборная Франции выиграла смешанную эстафету
Франция выиграла женскую эстафету на старте сезона Франция выиграла женскую эстафету на старте сезона

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Динамо сыграют матчи УПЛ, встреча Миколенко и Зинченко, поединок ПСЖ Забарного
просмотров

Последние новости

Теннис13:46
Три украинки претендуют на лучший удар года по версии WTA
Формула 113:45
Гран-при Абу-Даби: Расселл опередил претендентов на титул в финальной практике
Формула 113:26
Хэмилтон разбил Феррари в последней практике Абу-Даби
НБА13:24
Купер Флэгг стал самым молодым игроком с серией 20+
Биатлон13:04
Лидер сборной Украины не выйдет на старт спринта Кубка мира
НБА12:48
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
Украина12:41
Будковский приносит юбилейный гол и ломает серию Карпат
Теннис12:28
Винус Уильямс раскрыла планы на старт сезона-2026
Европа12:18
Судаков получил топ-оценку за гол в дерби
Украина11:55
Суперлига: Соколы встретятся с Нико-Баскетом, Мавпы примут Кривбасс, Ровно будет противостоять Говерле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK