Лидер сборной Украины не выйдет на старт спринта Кубка мира

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сообщил на своей официальной странице в Instagram, что не выступит в гонке.

В субботу, 6 декабря, пройдет единственная гонка — спринт в 17:30. Пидручный пропустит ее, объяснив это своей неоптимальной физической формой.

Ранее лидер сборной пропустил первую индивидуальную гонку в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде из-за болезни.

Таким образом, в гонке примут участие:

53. Виталий Мандзин;

73. Богдан Цымбал;

86. Богдан Борковский.

