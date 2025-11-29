Франция выиграла женскую эстафету на старте сезона
Национальная команда Франции триумфовала в эстафете. Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Жустин Брезаз-Буше и Лу Жанмонно одолела дистанцию 4x6 км за 1:11:17.9 часа.
Победительницы избежали штрафных кругов и использовали всего 8 дополнительных патронов. Французские биатлонистки опередили Италию более чем на 13 секунд. Дополнила подиум сборная Чехии.
Украина неудачно начала сезон. Команда в составе Валерии Дмитренко, Кристины Дмитренко, Елены Городной и Александры Меркушиной финишировала на 15-й строчке. Четверка использовала 8 дополнительных патронов без кругов штрафа.
Кубок мира. Эстерсунд, Швеция
Женщины, эстафета
1. Франция (0+8) 1:11:17.9
2. Италия (1+9) +13,8
3. Чехия (0+8)+30,8
...
15. Украина (0+8) +4:45,8
