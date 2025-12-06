Хэмилтон разбил Феррари в последней практике Абу-Даби

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью практику на Гран-при Абу-Даби. Ветеран попал в аварию на одном из кругов.

Британский гонщик разбил болид в 9-м повороте. Хэмилтона сначала развернуло, а затем он влетел в защитные барьеры. Сам пилот Скудерии не пострадал, но сессию остановили красным флагом.

Финальный отрезок сезона-2025 складывается для Хэмилтона неудачно. На трех этапах подряд он не смог выйти в третий сегмент квалификации. В свою очередь финишировал в зачетной зоне британец только на Гран-при Лас-Вегаса (8-е место).

К слову, функционер Стефано Доменикали анонсировал увеличение количества спринтов в Формуле-1.

