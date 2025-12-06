Ливерпуль нацелился на лидера Аталанты

Полузащитник Аталанты из Бергамо Эдерсон попал в сферу интересов Ливерпуля. Английский гранд стремится обновить среднюю линию, сообщает Football Insider.

Наставник мерсисайдцев Арне Слот хочет добавить атлетизма в центре поля. "Богиня" предпочла бы сохранить Эдерсона, но готова рассмотреть предложения. Конкуренцию Ливерпулю якобы составит английский Ньюкасл.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел 13 поединков во всех турнирах (1 гол, 1 ассист). Контракт хавбека с Аталантой действует до лета 2027 года. В прошлом году он дебютировал в составе сборной Бразилии.

Тем временем Ньюкасл мониторит выступления полузащитника из немецкой Бундеслиги.

