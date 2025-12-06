iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль нацелился на лидера Аталанты

"Красные" рассмотрят подписание хавбека.
Сегодня, 14:08       Автор: Антон Федорцив
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Полузащитник Аталанты из Бергамо Эдерсон попал в сферу интересов Ливерпуля. Английский гранд стремится обновить среднюю линию, сообщает Football Insider.

Наставник мерсисайдцев Арне Слот хочет добавить атлетизма в центре поля. "Богиня" предпочла бы сохранить Эдерсона, но готова рассмотреть предложения. Конкуренцию Ливерпулю якобы составит английский Ньюкасл.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел 13 поединков во всех турнирах (1 гол, 1 ассист). Контракт хавбека с Аталантой действует до лета 2027 года. В прошлом году он дебютировал в составе сборной Бразилии.

Тем временем Ньюкасл мониторит выступления полузащитника из немецкой Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Эдерсон

Статьи по теме

Саудовская Аравия готова приютить звезду АПЛ Саудовская Аравия готова приютить звезду АПЛ
Ливерпуль рассмотрит трансфер нападающего из Бундеслиги Ливерпуль рассмотрит трансфер нападающего из Бундеслиги
Ливерпуль сумел спастись в матче с Сандерлендом Ливерпуль сумел спастись в матче с Сандерлендом
Дебютный гол Исака в АПЛ принес Ливерпулю победу Дебютный гол Исака в АПЛ принес Ливерпулю победу

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Динамо сыграют матчи УПЛ, встреча Миколенко и Зинченко, поединок ПСЖ Забарного
просмотров

Последние новости

Украина20:10
Динамо одержало первую победу во главе с Костюком, обыграв Кудривку
Европа20:01
Стала известна оценка Миколенко в победном матче Эвертона
Другие19:38
Украинский спортсмен триумфально стартовал на Кубке мира по лыжной акробатике
Европа19:30
Манчестер Сити разгромил Сандерленд, Челси не справился с Борнмутом
Европа18:48
Бавария с хет-триком Кейна разбила в гостях Штутгарт
Украина18:25
УПЛ: ЛНЗ разгромил Оболонь, ничья Колоса и Шахтера, Кудривка встретится с Динамо
Формула 118:10
Гран-при Абу-Даби: Ферстаппен взял поул, пилоты Макларен - в тройке
Европа18:07
Мбаппе близок к рекорду Роналду
Европа17:53
Гасперини раскритиковал нападение Ромы. Довбик тоже получил критику
Украина17:42
Шахтер потерял очки против Колоса и лидерство в УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK