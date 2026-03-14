Беллью делает прогноз на бой Уордли - Дюбуа: "Фабио должен быть осторожен в начале"

Прогнозирует жестокий бой и возможный нокаут.
Сегодня, 14:22       Автор: Валентина Чорноштан
Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Белью поделился своими мыслями о бое между обладателем титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа.

В интервью для портала Boxing News он также сделал прогноз, заявив, что один из боксеров может досрочно закончить бой, нокаутировав соперника в середине или в конце раунда.

"Это действительно хороший бой; он мне очень нравится. Я склоняюсь в сторону Фабио Уордли, прогнозируя его победу нокаутом. Думаю, это будет жестокий поединок".

Фабио нужно быть осторожным с самого начала - нельзя идти в атаку без разбору. Я не думаю, что он должен вступать в обмен ударами в первых двух раундах. Фабио должен использовать джеб против Даниэля Дюбуа и применять боковое движение. Люди говорят, что Даниэль Дюбуа лучший боксер, чем Фабио Уордли. Нет, это не так.

К слову,  новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика.

