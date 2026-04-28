Промоутер Фьюри сообщил, когда и где может состояться бой против Джошуа

Фрэнк Уоррен также сделал однозначный прогноз на будущий мегафайт.
Вчера, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал договоренность по поводу боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Представитель британского боксера рассказал, что поединок может состояться не раньше октября предположительно на стадионе Уэмбли, а также выразил уверенность, что его клиент одержит досрочную победу.

Читай также: Усик обратился к Джошуа после анонса его следующих боев

"Тайсон подписал контракт несколько месяцев назад, а сейчас это сделал Эй Джей, и мы в деле. Похоже, что их бой состоится в октябре. Это отличный поединок. Посмотрим, кто продержится дольше.

Возможно, Тайсон захочет провести еще один бой, чтобы держать себя на ходу. Я не представляю, что их бой состоится до октября. Здесь возникает вопрос с доступностью арены. Я думаю, что фаворитом на проведение поединка является Уэмбли.

Я считаю, что Тайсон будет большим фаворитом в этом бою. Я думаю, что он нокаутирует Эй Джея. Разница в том, что Тайсон провел два очень близких боя с Усиком, а Джошуа был уничтожен Дюбуа", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой в конце этого года.

Статьи по теме

"Должен побеждать таких": Промоутер Джошуа сделал прогноз на ближайший бой "Должен побеждать таких": Промоутер Джошуа сделал прогноз на ближайший бой
Усик обратился к Джошуа после анонса его следующих боев Усик обратился к Джошуа после анонса его следующих боев
"Следующий шаг на моем пути": Джошуа отреагировал на анонс ближайшего боя "Следующий шаг на моем пути": Джошуа отреагировал на анонс ближайшего боя
Промоутер рассказал, какой совет получил Джошуа от Усика перед боем с Фьюри Промоутер рассказал, какой совет получил Джошуа от Усика перед боем с Фьюри

Видео

Кадиллак подготовил специальную ливрею к Гран-при Майами
Кадиллак подготовил специальную ливрею к Гран-при Майами

