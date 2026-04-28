"Следующий шаг на моем пути": Джошуа отреагировал на анонс ближайшего боя

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал анонс своего ближайшего боя против албанца Кристиана Пренги.

Британский боксер отметил, что с нетерпением ждет возможности вернуться в ринг после перерыва.

"Не секрет, что я взял паузу, чтобы собраться, восстановиться и подготовиться к возвращению на ринг, и сегодня это следующий шаг на моем пути.

Я рад подписать сделку на несколько боев, которая начнется 25 июля в Саудовской Аравии. С нетерпением жду возможности выступить и продолжить с того места, где я остановился", - приводит слова Джошуа The Ring.

Бой Джошуа - Пренга состоится 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, что в конце этого года Джошуа также должен будет встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.

