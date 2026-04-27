Промоутер рассказал, какой совет получил Джошуа от Усика перед боем с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, что обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик сыграл важную роль в планировании следующих боев его клиента, который сейчас работает с командой украинца.

По словам функционера, украинец помог убедить его подопечного провести разминочный поединок, а не незамедлительно выходить в ринг против Тайсона Фьюри.

Читай также: "Обсуждаем финальные детали": Промоутер Джошуа поделился информацией о бое с Фьюри

"Здесь многое исходило от Александра Усика, он был частью этих разговоров. А разговоры были такими, что Джошуа, безусловно, нужно провести бой-возвращение.

Вероятно, он смог бы заработать больше денег, если бы сразу вышел на поединок с Фьюри. Но команда Джошуа сказала: "Ни за что. Нам нужно быть готовыми на сто процентов, когда мы сразимся с Тайсоном Фьюри", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Джошуа назвал сроки его возвращения в ринг.

