Промоутер рассказал, какой совет получил Джошуа от Усика перед боем с Фьюри

Эдди Хирн признался, как украинец повлиял на планирование поединков британца.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Александр Усик / instagram.com/usykaa
Энтони Джошуа и Александр Усик / instagram.com/usykaa

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, что обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик сыграл важную роль в планировании следующих боев его клиента, который сейчас работает с командой украинца.

По словам функционера, украинец помог убедить его подопечного провести разминочный поединок, а не незамедлительно выходить в ринг против Тайсона Фьюри.

Читай также: "Обсуждаем финальные детали": Промоутер Джошуа поделился информацией о бое с Фьюри

"Здесь многое исходило от Александра Усика, он был частью этих разговоров. А разговоры были такими, что Джошуа, безусловно, нужно провести бой-возвращение.

Вероятно, он смог бы заработать больше денег, если бы сразу вышел на поединок с Фьюри. Но команда Джошуа сказала: "Ни за что. Нам нужно быть готовыми на сто процентов, когда мы сразимся с Тайсоном Фьюри", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Джошуа назвал сроки его возвращения в ринг.

Статьи по теме

Уордли вспомнил опыт тренировок с Усиком Уордли вспомнил опыт тренировок с Усиком
"Обсуждаем финальные детали": Промоутер Джошуа поделился информацией о бое с Фьюри "Обсуждаем финальные детали": Промоутер Джошуа поделился информацией о бое с Фьюри
"Присматриваемся к нескольким бойцам": Промоутер Джошуа назвал сроки его возвращения в ринг "Присматриваемся к нескольким бойцам": Промоутер Джошуа назвал сроки его возвращения в ринг
Календарь Шахтера: "горняки" обыграли Кудривку перед полуфиналом Лиги конференций Календарь Шахтера: "горняки" обыграли Кудривку перед полуфиналом Лиги конференций

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: определилась половина участников четвертьфинала
просмотров
Футбол сегодня: завершение тура УПЛ, Ярмолюк против Манчестер Юнайтед, матчи Серии А и Ла Лиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр сыграет с Александрией, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

Украина12:20
Календарь Шахтера: "горняки" обыграли Кудривку перед полуфиналом Лиги конференций
Европа11:55
Яремчук и Забарный попали в символическую сборную тура Лиги 1
Украина11:25
Календарь Динамо: "бело-синие" выдали безумный победный матч с Кривбассом в УПЛ
Снукер11:15
Чемпионат мира по снукеру-2026: определилась половина участников четвертьфинала
Бокс10:58
Промоутер рассказал, какой совет получил Джошуа от Усика перед боем с Фьюри
Европа10:26
Полузащитник Тоттенхэма пропустит ЧМ-2026 из-за тяжелой травмы
Украина10:00
УПЛ: Эпицентр сыграет с Александрией, Заря встретится с Вересом
НБА09:50
Плей-офф НБА: Хьюстон не позволил Лейкерс выиграть серию, Бостон и Сан-Антонио увеличили преимущество
НБА09:30
Плей-офф НБА: Бостон с Шульгой разгромил Филадельфию, Лейкерс уступили Хьюстону
НБА08:58
Шульга набрал первые очки в плей-офф НБА
