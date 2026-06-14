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Автоспорт

Хэмилтон добыл первую победу с Феррари на Гран-при Барселоны

Гонка была полна неожиданностей.
Сегодня, 17:35       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

В воскресенье, 14 июня, прошел седдьмой этап чемпионата мира Формулы-1 в Барселоне.

Старт гонки получился довольно спокойным. Большинство пилотов сохранили или минимально улучшили свои позиции, и только Изак Аджар опустился сразу на 14-е место.

Уже на шестом круге Лэнс Стролл сошел с дистанции из-за проблем с болидом. И в течение следующих кругов ситуация в пелотоне мало менялась. Леклер догнал Ферстаппена, а Аджар продолжал прорываться с хвоста гонки.

На 12-м круге Хэмилтон открыл волну пит-стопов среди лидеров. В Барселоне "софт" и "медиум" сносились слишком быстро. Во главе гонки остались Антонелли, Леклер и Пиастри.

Однако по окончании волны ситуация в топ-10 вернулась в предыдущий порядок, и даже Аджар вернулся в первую половину пелотона. А параллельно сошел Валттери Боттас, который также испытвал проблемы с болидом.

На 29-м круге Хэмилтон снова ушел на пит-стоп, раскрыв стратегию Феррари на три пит-стопа.

И далее гонка стала интересной. Хэмилтон на свежей резине буквально полетел по трассе, возвращая позиции. А тем временем впереди Антонелли догнал Расселла, развязав борьбу за первую позицию.

Однако борьбе Мерседес помешали другие команды. Норрис вел уверенную гонку и претендовал на подиум, заставив "серебряные стрелы" реагировать. А также еще неплохие шансы имел Хэмилтон с его стратегией. А затем неожиданно Алонсо вылетел с трассы и запустил режим виртуального сейфти-кара.

Авария Алонсо перевернула гонку. Хэмилтон успел сделать пит-стоп, вернувшись на трассу перед Мерседес. И в итоге на последние 20 кругов именно британец захватил лидерство.

Пилот Феррари сполна воспользовался ситуаицей, оторвавшись от Мерседес на девять секунд. Однако Расселл и Антонелли не могли гнаться за Хэмилтоном, так как позади очень близко был Норрис.

Тем не менее сенсации на этом не закончилось. Антонелли все же обошел Расселла и неожиданно остановился за пять кругов до финиша. Также болид подвел и Леклера, который так же сошел фактически на финишной прямой.

Оставшийся пелотон без приключений дошел до финиша, где Льюис Хэмилтон завоевал первую победу в составе Феррари. На подиуме компанию ему составили Джордж Расселл и Ландо Норрис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Испании

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