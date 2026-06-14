Хэмилтон добыл первую победу с Феррари на Гран-при Барселоны
В воскресенье, 14 июня, прошел седдьмой этап чемпионата мира Формулы-1 в Барселоне.
Старт гонки получился довольно спокойным. Большинство пилотов сохранили или минимально улучшили свои позиции, и только Изак Аджар опустился сразу на 14-е место.
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
LIGHTS OUT IN BARCELONA!!!
RUSSELL HOLDS THE LEAD INTO TURN 1, HAMILTON STAYS IN SECOND #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/5Bi3rlJ7AZ
Уже на шестом круге Лэнс Стролл сошел с дистанции из-за проблем с болидом. И в течение следующих кругов ситуация в пелотоне мало менялась. Леклер догнал Ферстаппена, а Аджар продолжал прорываться с хвоста гонки.
Leclerc is making good progress too 👏— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
He's fights his way past Piastri to take P6#F1 #BarcelonaGP | LAP 8/66 pic.twitter.com/Ey2lrfNlyl
На 12-м круге Хэмилтон открыл волну пит-стопов среди лидеров. В Барселоне "софт" и "медиум" сносились слишком быстро. Во главе гонки остались Антонелли, Леклер и Пиастри.
Hamilton pits— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
He's swapped those soft tyres for the hards#F1 #BarcelonaGP | LAP 12/66 pic.twitter.com/9QuIJqbI7S
Однако по окончании волны ситуация в топ-10 вернулась в предыдущий порядок, и даже Аджар вернулся в первую половину пелотона. А параллельно сошел Валттери Боттас, который также испытвал проблемы с болидом.
After a difficult start, Hadjar's afternoon just keeps on improving— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
He passes Bearman around Turn 13 (!) and up to P9 👏#F1 #BarcelonaGP | LAP 18/66 pic.twitter.com/7f5VrAJRpY
На 29-м круге Хэмилтон снова ушел на пит-стоп, раскрыв стратегию Феррари на три пит-стопа.
Hamilton comes in for his second pit stop— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
He switches to mediums#F1 #BarcelonaGP | LAP 29/66 pic.twitter.com/QEhzB5N5Dl
И далее гонка стала интересной. Хэмилтон на свежей резине буквально полетел по трассе, возвращая позиции. А тем временем впереди Антонелли догнал Расселла, развязав борьбу за первую позицию.
Meanwhile Hamilton is flying on those medium tyres— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
He's currently P4#F1 #BarcelonaGP | LAP 32/66 pic.twitter.com/bOXugoqIX4
Однако борьбе Мерседес помешали другие команды. Норрис вел уверенную гонку и претендовал на подиум, заставив "серебряные стрелы" реагировать. А также еще неплохие шансы имел Хэмилтон с его стратегией. А затем неожиданно Алонсо вылетел с трассы и запустил режим виртуального сейфти-кара.
Fernando Alonso has stopped at the side of the track— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#F1 #BarcelonaGP | LAP 41/66 pic.twitter.com/tjRQ9oBpvO
Авария Алонсо перевернула гонку. Хэмилтон успел сделать пит-стоп, вернувшись на трассу перед Мерседес. И в итоге на последние 20 кругов именно британец захватил лидерство.
What a moment!— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
Hamilton comes in for fresh rubber and crucially comes out ahead of Russell under the Virtual Safety Car
Can he hold the lead until the end? #F1 #BarcelonaGP | LAP 42/66 pic.twitter.com/QtJcSSz5mc
Пилот Феррари сполна воспользовался ситуаицей, оторвавшись от Мерседес на девять секунд. Однако Расселл и Антонелли не могли гнаться за Хэмилтоном, так как позади очень близко был Норрис.
Russell is currently 8.7 seconds behind Hamilton— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
Antonelli, meanwhile, is 1.2 seconds behind his team mate#F1 #BarcelonaGP | LAP 51/66 pic.twitter.com/LLnrDVVSQW
Тем не менее сенсации на этом не закончилось. Антонелли все же обошел Расселла и неожиданно остановился за пять кругов до финиша. Также болид подвел и Леклера, который так же сошел фактически на финишной прямой.
WAIT... MORE DRAMA!!— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
Antonelli has slowed to a halt - he's out of the race! ❌#F1 #BarcelonaGP | LAP 63/66 pic.twitter.com/xKZ8GW9Fqg
Оставшийся пелотон без приключений дошел до финиша, где Льюис Хэмилтон завоевал первую победу в составе Феррари. На подиуме компанию ему составили Джордж Расселл и Ландо Норрис.
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