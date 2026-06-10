Норрис пропустит первую практику в Барселоне

Чемпион Формулы-2 дебютирует в Формуле-1 в составе Макларена.

Отмечается, что Леонардо Форнароли примет участие в первой практике на трассе в Барселоне, заменив Ландо Норриса, сообщается в социальных сетях команды.

Напомним, что 21-летний пилот входит в молодёжную программу Макларена и является резервным пилотом команды.

Ранее он уже работал за рулём болидов Формулы-1 на тестах, включая заезды на трассе Каталунья, но появление в рамках официального гоночного уик-энда Формулы-1 станет первым в карьере итальянца.

К слову, Гасли может вернуть подиум на Гран-при Монако.

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