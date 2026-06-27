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Автоспорт

Действующие чемпионы Кубка конструкторов отказались от нового антикрыла в Австрии

Не будут использовать новое подвижное антикрыло.
Сегодня, 09:13       Автор: Валентина Чорноштан
Макларен / Getty Images
Макларен / Getty Images

Макларен отказалась от идеи тестировать новое подвижное заднее антикрыло на Гран‑при Австрии.

Причина - технические проблемы на этапе подготовки, как передаёт издание The Race.

Напомним, что конструкция должна была стать аналогом решений, ранее применённых в Феррари и Ред Булл.

Добавим, что они установили деталь перед первой практикой, однако в ходе стандартных проверок команда столкнулась с неполадками и отказалась от дальнейших тестов.

Ранее ФИА выпустила предупреждение об опасной жаре на Гран‑при Австрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

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