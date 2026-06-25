ФИА выпустила предупреждение об опасной жаре на Гран-при Австрии

Гран-при Австрии может пройти в опасных условиях.

ФИА выпустила официальное предупреждение об опасной жаре на предстоящем этапе чемпионата Формулы-1.

Федерация обязана так делать каждый раз, когда температура рискует превысить 31 градус по Цельсию.

В этих условиях минимальная масса болида увеличиывается на 5 кг, так как в них устанавливается охлаждающее оборудование.

Пилоты могут отказаться от его использования, но в таком случае в болид помещается балласт с той же массой.

С расписанием Гран-при Австрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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