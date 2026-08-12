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Футбол

Хави возглавил сборную Нидерландов

Испанский специалист стал преемником Рональда Кумана.
Вчера, 23:28       Автор: Игорь Мищук
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Бывший наставник Барселоны Хави после двухлетнего перерыва вернулся к тренерской деятельности, возглавив сборную Нидерландов.

О назначении 46‑летнего испанского специалиста сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

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Контракт нового тренера будет рассчитан до лета 2030 года - до завершения следующего чемпионата мира.

Во главе нидерландской сборной испанец сменил Рональда Кумана, который покинул занимаемую должность после вылета с ЧМ-2026.

Предыдущим местом работы Хави была Барселона, которую он возглавлял с ноября 2021 года по июнь 2024 года и завоевал с командой чемпионство и Суперкубок Испании.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Нидерландов дошла до 1/16 финала, где уступила Марокко в серии пенальти (1:1, пен. 2:3).

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