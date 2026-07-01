Сборная Нидерландов осталась без тренера после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман ушел в отставку после поражения от Марокко (1:1, пен. 2:3) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

О своем решении 63-летний специалист сообщил у себя в Instagram.

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"Вчера вечером я принял решение завершить свою работу в качестве главного тренера сборной Нидерландов.

Оглядываясь на свою карьеру, я испытываю прежде всего гордость и благодарность. Мне посчастливилось работать в Витессе, Аяксе, Бенфике, ПСВ, Валенсии, АЗ, Фейенорде, Саутгемптоне, Эвертоне, Барселоне и, конечно же, дважды со сборной. Это команды и люди, которые сформировали меня и подарили мне воспоминания, которые я буду хранить всю оставшуюся жизнь.

Именно поэтому мне так больно, что мое время со сборной заканчивается таким образом. Мы все мечтали о чемпионате мира, на котором мы войдем в историю. Этого не произошло. Никто не разочарован этим больше, чем я. Как главный тренер ты несешь эту ответственность. Я всегда чувствовал ее и всегда буду чувствовать.

Более того, последние несколько лет заставили меня еще раз осознать, что есть вещи важнее футбола. Футбол был моей жизнью, но здоровье бесценно. Когда человек, которого ты любишь всем сердцем, борется с тяжелой болезнью, твоя точка зрения меняется. Несмотря на собственную болезнь, моя жена Бартина каждый день поддерживала и подбадривала меня, чтобы я мог продолжать свою работу в качестве тренера национальной сборной. Это свидетельство невероятной силы духа. Я благодарен ей за это больше, чем когда-либо смогу выразить словами.

Я хочу поблагодарить всех игроков, с которыми мне посчастливилось работать. Ваша преданность, характер и доверие мотивировали меня каждый день. Спасибо также моему персоналу, KNVB, всем сотрудникам, работающим за кулисами, и клубам, где мне посчастливилось работать. Но прежде всего, спасибо болельщикам. За вашу поддержку, особенно в трудные времена. Для меня было огромной честью представлять Нидерланды в качестве тренера национальной сборной.

Я прощаюсь со смешанными чувствами. Конечно, я бы предпочел завершить свою работу со сборной мировым титулом. К сожалению, эта мечта осталась нереализованной. Но гордость – превыше всего. Горжусь всем, что дал мне футбол, людьми, которых я встретил, и тем, что смог превратить свою главную страсть в профессию. Спасибо за все эти годы, полные доверия, критики, поддержки, разочарований, успехов", - написал Куман.

Куман во второй раз в своей карьере возглавил сборную Нидерландов в январе 2023 года. Ранее он также работал с национальной командой с февраля 2018 года по август 2020 года.

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