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Футбол

Куман сделал неожиданное заявление перед игрой против Марокко

Объяснил, как Нидерланды будут играть против марокканцев.
Сегодня, 11:45       Автор: Валентина Чорноштан
Рональд Куман / Getty Images
Рональд Куман / Getty Images

Уже во вторник сборная Нидерландов сыграет с Марокко. Главный тренер "оранжевых" Рональд Куман поделился ожиданиями от этого противостояния.

Он отметил, что команде требуется улучшение игры в обороне, особенно в плане компактности. Также он подчеркнул, что у Марокко сильная атакующая линия, однако есть и уязвимости, которыми можно воспользоваться, в частности пространство за линией обороны при переходах.

Жаль, что подобный матч состоится на такой ранней стадии, ведь у нас две команды, которые привыкли проходить как можно дальше на подобных турнирах. А если проиграешь, то едешь домой. Мы осознаём, что и для нас, и для Марокко это может быть последний матч на турнире.

"Пенальти? В годы моей игровой карьеры я не часто их тренировал, хотя многие говорили, что я пробиваю неплохо. Мы сосредотачивались на определённых стандартах во время тренировок, но есть определённая слепая зона, которую невозможно натренировать. Я постоянно повторяю это игрокам", - сказал он во время пресс-конференции.

К слову, основной защитник Швеции не сыграет против Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рональд Куман Сборная Нидерландов по футболу

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