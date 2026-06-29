Основной защитник Швеции не сыграет против Франции

Сборная Швеции понесла серьёзную потерю в игре против японцев.

Центральный защитник Исак Хин больше не сыграет на турнире из‑за травмы.

Напомним, что он выходил в стартовом составе во всех трёх матчах группового этапа и получил повреждение в игре против Японии.

К слову, Шведская футбольная ассоциация официально подтвердила, что защитника мы не увидим в игре против Франции.

Также Франция готовится к Швеции без ключевого форварда. Известно, в чём же дело.

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