Франция готовится к Швеции без ключевого форварда. В чём дело?

Маркус Тюрам может не принять участие в матче 1/16 финала чемпионата мира против Швеции.

Причина - повреждения нападающего. Он получил ушиб икроножной мышцы и пропустил тренировку с командой.

Как передаёт источник L’Équipe, Тюрам последние дни занимается только на велотренажёре.

Вполне вероятно, что он не сыграет в предстоящем матче против шведов, который пройдёт 1 июля.

К слову, Романо раскрыл детали трансфера ивуарийской звезды.

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