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Романо раскрыл детали трансфера ивуарийской звезды

Диоманде отверг АПЛ и едет в Париж.
Сегодня, 08:26       Автор: Валентина Чорноштан
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

ПСЖ находится на финальной стадии оформления трансфера Яна Диоманде.

Ивуарийский вингер уже согласовал условия личного контракта с парижским клубом, соглашение планируется сроком на пять лет.

Ожидается, что сумма трансфера составит около 120 миллионов евро и войдёт в историю как одна из крупнейших сделок на рынке.

Напомним, что интерес к игроку проявляли клубы из АПЛ, включая Ливерпуль, однако Ян выбрал продолжить карьеру во Франции.

Тем временем Челси пытался подписать лидера Сандерленда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Ян Диоманде

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