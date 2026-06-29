Романо раскрыл детали трансфера ивуарийской звезды
ПСЖ находится на финальной стадии оформления трансфера Яна Диоманде.
Ивуарийский вингер уже согласовал условия личного контракта с парижским клубом, соглашение планируется сроком на пять лет.
🚨🔴🔵 Yan Diomandé has verbally agreed to sign a five year deal at Paris Saint-Germain.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026
Salary and details agreed as @FabriceHawkins reports, he wants PSG.
Negotiations starting between clubs in a separate deal than Maghnes Akliouche, both are ongoing. 🇨🇮🇫🇷 pic.twitter.com/5SqMXwd7bo
Ожидается, что сумма трансфера составит около 120 миллионов евро и войдёт в историю как одна из крупнейших сделок на рынке.
Напомним, что интерес к игроку проявляли клубы из АПЛ, включая Ливерпуль, однако Ян выбрал продолжить карьеру во Франции.
Тем временем Челси пытался подписать лидера Сандерленда.
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