ПСЖ - Астон Вилла 2:1: обзор матча и результат игры 12.08.2026

В среду, 12 августа, на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались ПСЖ и Астон Вилла.

Триумфатор Лиги чемпионов прошлого сезона оказался сильнее в противостоянии с победителем Лиги Европы, обыграв соперника со счетом 2:1.

В первой половине встречи команды обменялись голами, уйдя на перерыв при ничейном результате. Счет в поединке открыли парижане благодаря голу Хвичи Кварацхелии на 20-й минуте. Грузинский вингер получил мяч от Дезире Дуэ слева перед штрафной, сместился ближе к центру, убрав защитника, и мощно пробил в ближнюю девятку.

После пропущенного Астон Вилла активизировалась и создала несколько опасных моментов, а перед самим перерывом добилась желаемого, восстановив паритет. На 45-й минуте Джон Макгинн с правого фланга навесил на дальнюю стойку, где Брайан Маджо в борьбе с защитником сумел отправить мяч под перекладину. При этом 17-летний форвард бирмингемцев стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка УЕФА.

Во втором тайме определяющим в этом матче стал гол Дуэ, который к ассисту записал себе в актив еще и результативный удар. На 61-й минуте вингер ПСЖ на грани офсайда получил передачу от Усмана Дембеле, вбежал справа в штрафную и с острого угла пробил под дальнюю стойку. После консультации с VAR на предмет возможного положения вне игры у Дуэ главный арбитр взятие ворот засчитал.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный попал в заявку на этот матч, однако весь поединок провел на скамейке запасных.

Статистика матча ПСЖ - Астон Вилла за Суперкубок УЕФА

ПСЖ - Астон Вилла 2:1

Голы: Кварацхелия, 20, Дуэ, 61 - Маджо, 45

Ожидаемые голы (xG): 1.04 - 2.13

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 12 - 15

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 0 - 2

Фолы: 11 - 13

ПСЖ: Сафонов - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 74) - Невеш (Руис, 75), Витинья, Заир-Эмери - Аклиуш (Дембеле, 46), Дуэ (Маюлу, 87), Кварацхелия (Бералдо, 88).

Астон Вилла: Бизот - Кэш, Линделеф, Торрес (Мингз, 79), Матсен - Макгинн (Алиссон, 73), Гомес (Баркли, 80), Камара (Богард, 72), Хэммингс - Буэндия, Маджо (Абрахам, 72).

Предупреждения: Торрес, Гомес, Макгинн.

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