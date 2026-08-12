Рассел Уэстбрук объявил о завершении карьеры

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук объявил о завершении карьеры после 18 сезонов в НБА.

О своем решении 37-летний баскетболист сообщил в Instagram.

Уэстбрук был выбран под четвертым номером на драфте НБА 2008 года и первые 11 сезонов карьеры отыграл в Оклахоме. После также выступал за Хьюстон, Вашингтон, Лейкерс, Клипперс, Денвер и Сакраменто.

Лучшим в карьере для разыгрывающего стал сезон-2016/17, в котором он набирал 31,6 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи за матч, оформил рекордные на тот момент 42 трипл-дабла, а также получил награду MVP регулярного чемпионата НБА.

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Уэстбрук девять раз участвовал в Матче всех звезд, дважды становившись MVP, и девять раз попадал в символические сборные сезона, а также стал членом символической сборной 75-летия НБА.

За свою карьеру разыгрывающий оформил 209 трипл-даблов в регулярных чемпионатах, установив рекорд НБА.

В составе сборной США Уэстбрук в 2012 году завоевал олимпийское золото, а в 2010 году стал чемпионом мира.

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