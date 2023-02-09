Лейкерс обменяли Вестбрука, вернув в состав звездного разыгрывающего

Легендарный Рассел Уэстбрук все-таки покинул Лос-Анджелес Лейкерс перед дедлайном обменов в НБА.

"Пурпурно-золотые" смогли найти вариант обмена игрока, в котором получили достаточно неплохой пакет баскетболистов. Главным активом для Лейкерса стало возвращение в команду разыгрывающего Д'Анджело Расселла, которого в свое время именно лос-анджелесцы драфтовали под вторым номером на драфте.

Также команду сменит и ветеран Майк Конли, который в результате этого трехстороннего обмена переберется в Миннесоту.

Детали обмена Расcела Уэстбрука

В Леккерс едут:

Д'Анджело Расселл;

Малик Бизли;

Джарред Вандербилт;

Джаз получили:

Расселл Уэстбрук;

Хуан-Тоскано Андерсон;

Дэмиан Джонс;

защищенный драфт-пик первого раунда 2027 года (ЛАЛ);

В Тимбервулвз отправились:

Майк Конли;

Никель Александер-Уокер;

драфт-пик второго раунда 2024 года (Мемфис-Вашингтон);

два драфт-пика второго раунда 2025 и 2026 годов (Юта);

Также в последний день обменов команду сменил украинский защитник Святослав Михайлюк. На ISPORT можно наблюдать за всеми обменами в день дедлайна.