Лейкерс обменяли Вестбрука, вернув в состав звездного разыгрывающего
Большой обмен с участием трех команд прошел в НБА.
Легендарный Рассел Уэстбрук все-таки покинул Лос-Анджелес Лейкерс перед дедлайном обменов в НБА.
"Пурпурно-золотые" смогли найти вариант обмена игрока, в котором получили достаточно неплохой пакет баскетболистов. Главным активом для Лейкерса стало возвращение в команду разыгрывающего Д'Анджело Расселла, которого в свое время именно лос-анджелесцы драфтовали под вторым номером на драфте.
Также команду сменит и ветеран Майк Конли, который в результате этого трехстороннего обмена переберется в Миннесоту.
Детали обмена Расcела Уэстбрука
В Леккерс едут:
- Д'Анджело Расселл;
- Малик Бизли;
- Джарред Вандербилт;
Джаз получили:
- Расселл Уэстбрук;
- Хуан-Тоскано Андерсон;
- Дэмиан Джонс;
- защищенный драфт-пик первого раунда 2027 года (ЛАЛ);
В Тимбервулвз отправились:
- Майк Конли;
- Никель Александер-Уокер;
- драфт-пик второго раунда 2024 года (Мемфис-Вашингтон);
- два драфт-пика второго раунда 2025 и 2026 годов (Юта);
Также в последний день обменов команду сменил украинский защитник Святослав Михайлюк. На ISPORT можно наблюдать за всеми обменами в день дедлайна.