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Баскетбол

Лейкерс обменяли Вестбрука, вернув в состав звездного разыгрывающего

Большой обмен с участием трех команд прошел в НБА.
Сегодня, 07:20
Рассел Уэстбрук / Getty Images
Рассел Уэстбрук / Getty Images

Легендарный Рассел Уэстбрук все-таки покинул Лос-Анджелес Лейкерс перед дедлайном обменов в НБА.

"Пурпурно-золотые" смогли найти вариант обмена игрока, в котором получили достаточно неплохой пакет баскетболистов. Главным активом для Лейкерса стало возвращение в команду разыгрывающего Д'Анджело Расселла, которого в свое время именно лос-анджелесцы драфтовали под вторым номером на драфте.

Также команду сменит и ветеран Майк Конли, который в результате этого трехстороннего обмена переберется в Миннесоту.

Детали обмена Расcела Уэстбрука

В Леккерс едут:

  • Д'Анджело Расселл;
  • Малик Бизли;
  • Джарред Вандербилт;

Джаз получили:

  • Расселл Уэстбрук;
  • Хуан-Тоскано Андерсон;
  • Дэмиан Джонс;
  • защищенный драфт-пик первого раунда 2027 года (ЛАЛ);

В Тимбервулвз отправились:

  • Майк Конли;
  • Никель Александер-Уокер;
  • драфт-пик второго раунда 2024 года (Мемфис-Вашингтон);
  • два драфт-пика второго раунда 2025 и 2026 годов (Юта);

Также в последний день обменов команду сменил украинский защитник Святослав Михайлюк. На ISPORT можно наблюдать за всеми обменами в день дедлайна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рассел Уэстбрук обмен

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