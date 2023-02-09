Михайлюка обменяли в Портленд, в Никс едет Джош Харт
Украинский защитник снова сменяет команду.
Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк в последний день обменов в НБА снова вынужден сменить команду.
Нью-Йорк Никс обменяли свингмена в Портленд Трейл-Блейзерс в пакете другого защитника Джоша Гарта.
Детали обмена Михайлюка
- Нью-Йорк получает: Джош Гарт
- Портленд получает: Кэм Реддиш, Райан Арчидиаконо, Святослав Михайлюк
Заметим, что через пять лет карьеры в сильнейшей лиге мира Михайлюка обменивают уже в третий раз. За это время он успел поиграть в Лейкерс. Оклахоме, Детройте и Торонто. Портленд станет для украинского игрока уже шестым местом назначения в НБА.
В этом сезоне Михайлюк провел всего 13 матчей за Никс, в которых набирал по 1,6 очка за три минуты на площадке.
На ISPORT можна слідкувати за всіма обмінами НБА в останній день роботи ринку.