Михайлюка обменяли в Портленд, в Никс едет Джош Харт

Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк в последний день обменов в НБА снова вынужден сменить команду.

Нью-Йорк Никс обменяли свингмена в Портленд Трейл-Блейзерс в пакете другого защитника Джоша Гарта.

Детали обмена Михайлюка

Нью-Йорк получает : Джош Гарт

: Джош Гарт Портленд получает: Кэм Реддиш, Райан Арчидиаконо, Святослав Михайлюк

Заметим, что через пять лет карьеры в сильнейшей лиге мира Михайлюка обменивают уже в третий раз. За это время он успел поиграть в Лейкерс. Оклахоме, Детройте и Торонто. Портленд станет для украинского игрока уже шестым местом назначения в НБА.

В этом сезоне Михайлюк провел всего 13 матчей за Никс, в которых набирал по 1,6 очка за три минуты на площадке.

На ISPORT можна слідкувати за всіма обмінами НБА в останній день роботи ринку.