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Баскетбол

Михайлюка обменяли в Портленд, в Никс едет Джош Харт

Украинский защитник снова сменяет команду.
Сегодня, 07:06
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк в последний день обменов в НБА снова вынужден сменить команду.

Нью-Йорк Никс обменяли свингмена в Портленд Трейл-Блейзерс в пакете другого защитника Джоша Гарта.

Детали обмена Михайлюка

  • Нью-Йорк получает: Джош Гарт
  • Портленд получает: Кэм Реддиш, Райан Арчидиаконо, Святослав Михайлюк

Заметим, что через пять лет карьеры в сильнейшей лиге мира Михайлюка обменивают уже в третий раз. За это время он успел поиграть в Лейкерс. Оклахоме, Детройте и Торонто. Портленд станет для украинского игрока уже шестым местом назначения в НБА.

В этом сезоне Михайлюк провел всего 13 матчей за Никс, в которых набирал по 1,6 очка за три минуты на площадке.

На ISPORT можна слідкувати за всіма обмінами НБА в останній день роботи ринку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Святослав Михайлюк

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