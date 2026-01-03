iSport.ua
Уэстбрук превзошёл легенду. Новый рекорд НБА среди разыгрывающих

Переписал историю в игре против Финикса.
Сегодня, 12:32       Автор: Валентина Чорноштан
Расселл Уэстбрук / Getty Images
Расселл Уэстбрук / Getty Images

Расселл Уэстбрук вышел на первое место по очкам среди разыгрывающих защитников за всю историю НБА.

По данным Clutch Points, защитник Сакраменто набрал в матче против Финикса 17 очков и обошёл легендарного Оскара Робертсона.

Теперь на счету 37-летнего разыгрывающего 26 711 очков, тогда как у Робертсона было 26 710.

К слову, узнать счёт матча Сакраменто – Финикс можно на ISPORT.

Рассел Уэстбрук

