Уэстбрук превзошёл легенду. Новый рекорд НБА среди разыгрывающих

Переписал историю в игре против Финикса.

Расселл Уэстбрук вышел на первое место по очкам среди разыгрывающих защитников за всю историю НБА.

По данным Clutch Points, защитник Сакраменто набрал в матче против Финикса 17 очков и обошёл легендарного Оскара Робертсона.

Теперь на счету 37-летнего разыгрывающего 26 711 очков, тогда как у Робертсона было 26 710.

