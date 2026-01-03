НБА: Оклахома разгромила Голден Стейт, Лейкерс обыграл Мемфис
В ночь на субботу, 3 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно десять матчей.
Результаты матчей НБА за 3 января
Вашингтон — Бруклин — 119:99 (37:24, 27:26, 32:23, 23:26)
Вашингтон: Сарр (19 + 4 блок-шота), Макколум (17), Джонсон (12), Кулибали (11 + 8 подборов), Миддлтон (9) — старт; Шемпени (20 + 7 подборов), Бегли (12 + 8 подборов), Райли (9), Керрингтон (7), Джонсон (3)
Бруклин: Мэнн (14), Шарп (14 + 9 подборов), Вольф (11), Демин (10 + 8 подборов), Клауни (8) — старт; Пауэлл (14), З. Уильямс (14), Траоре (12), Уилсон (2), Лидделл (0), Мартин (0)
Индиана — Сан-Антонио — 113:123 (31:30, 27:41, 27:22, 28:30)
Индиана: Сиакам (23 + 9 подборов), Нембхард (19 + 6 передач), Поттер (16), Несмит (9), Матурин (2) — старт; Макконнелл (14), Уокер (11), Шеппард (8), Ферфи (7), Хафф (2), Джонс (2), Томпсон (0), Джексон (0), Питер (0)
Сан-Антонио: Фокс (24 + 7 подборов), Касл (19 + 8 подборов + 8 передач), Корнет (9), Шемпени (9 + 8 подборов), Барнс (5) — старт; Харпер (22), К. Джонсон (16), Олиник (10), Уотерс (7), Брайан (2)
Кливленд — Денвер — 113:108 (28:24, 34:35, 26:38, 25:11)
Кливленд: Митчелл (33), Гарленд (18 + 8 передач + 6 потерь), Э. Мобли (8 + 11 подборов), Аллен (8 + 12 подборов), Тайсон (8) — старт; Хантер (16), Портер (10), Болл (6), Томлин (6), Проктор (0)
Денвер: Дж. Мюррей (34 + 7 передач), Уотсон (21), Джонс (13), Пикетт (9), Холмс (3 + 6 передач) — старт; Хардуэй (15), Ннаджи (13), Б. Браун (0), Стротер (0)
Нью-Йорк — Атланта — 99:111 (30:33, 17:27, 23:34, 29:17)
Нью-Йорк: Брансон (24), Ануноби (19 + 10 подборов), Бриджес (18), Макбрайд (11), Хукпорти (8 + 16 подборов + 4 блок-шота) — старт; Ябуселе (8), Колек (6), Кларксон (5), Маккаллар (0 + 6 передач), Диавара (0), Дадье (0), Джемисон (0)
Атланта: Александер-Уокер (23), Оконгву (23 + 9 подборов), Джонсон (18 + 10 подборов + 11 передач), Рисаше (12), Дэниэлс (11 + 8 передач) — старт; Кеннард (12), Крейчи (8), Порзингис (4 + 8 подборов), Ньюэлл (0)
Милуоки — Шарлотт — 122:121 (24:38, 27:22, 36:31, 35:30)
Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 10 подборов), Роллинз (29 + 8 передач), Грин (12), Портер (10 + 10 передач), Тернер (1) — старт; Портис (20), Кузма (18), Симс (2), Трент (0)
Шарлотт: Кнюппель (26), Бриджес (25), Миллер (19 + 7 подборов + 5 потерь), Болл (12 + 7 передач), Холл (4 + 8 подборов) — старт; Секстон (16 + 6 передач), Салон (12), Джеймс (7), Грин (0), Макнили (0)
Новый Орлеан — Портленд — 109:122 (37:29, 18:34, 20:22, 34:37)
Новый Орлеан: Уильямсон (35 + 8 подборов), Фирс (18), Пул (16 + 6 передач), Макгауэнс (13), Мисси (5) — старт; Маткович (16), Луни (4 + 12 подборов), Пиви (2), Хоукинс (0), Альварадо (0)
Портленд: Авдия (34 + 7 подборов + 11 передач), Шарп (23), Камара (14), Клинген (11 + 15 подборов), Мюррей (6) — старт; Лав (22), Сиссоко (5), Р. Уильямс (4), Рупер (3), Ян Хансен (0)
Чикаго — Орландо — 121:114 (22:32, 37:27, 32:36, 30:19)
Чикаго: Бузелис (21 + 9 подборов + 7 передач), Вучевич (17 + 10 подборов), Смит (11 + 10 подборов), Окоро (9), Джонс (6) — старт; Хертер (20), Досунму (17 + 7 передач), Уильямс (15), Филлипс (5), Терри (0)
Орландо: Банкеро (31 + 6 передач), Блэк (18 + 7 передач), Бэйн (14), Картер (13 + 10 подборов), Саггс (11) — старт; Кейн (8), Ричардсон (7), да Силва (7), Битадзе (5), Джонс (0)
Финикс — Сакраменто — 129:102 (32:29, 30:27, 35:27, 32:19)
Финикс: Букер (33 + 5 потерь), Брукс (18), Хиллеспи (15), Уильямс (15 + 9 подборов), О’Нил (7) — старт; Игодаро (15), Буэй (12), Гудвин (7), Малуач (4), Данн (3), Ливерс (0), Хейс-Дэвис (0), Флеминг (0)
Сакраменто: Мюррей (23 + 10 подборов), Уэстбрук (17 + 9 подборов + 6 передач), Дерозан (13), Рейно (6), Ачиува (3) — старт; Эллис (14), Шрёдер (12), Юбенкс (8), Макдермотт (3), Клифорд (3), Картер (0)
Голден Стейт — Оклахома — 94:131 (23:34, 22:30, 21:31, 28:36)
Голден Стейт: Ричард (13), Муди (13), Подземски (12), Пост (11), Сантос (9 + 8 подборов) — старт; Хорфорд (13), Хильд (11), Джексон-Дэвис (7 + 9 подборов), Спенсер (3 + 11 передач), Пейтон II (2)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 7 передач), Холмгрен (15 + 15 подборов + 4 блок-шота), Джейлен Уильямс (12), Дорт (11), Воллес (2) — старт; Уиггинс (15), Карлсон (15 + 11 подборов), Митчелл (11 + 6 передач), Янгблад (9), Джо (5), Карузо (4), К. Уильямс (2)
Лейкерс — Мемфис — 128:121 (39:31, 27:29, 30:36, 32:25)
Лейкерс: Дончич (34 + 8 передач + 6 потерь), Джеймс (31 + 10 подборов + 6 передач), Ларевиа (21 + 9 подборов), Смарт (13 + 8 подборов + 7 передач), Эйтон (4) — старт; Хэйс (12), Смит (8), Вандербильт (5), Кнехт (0)
Мемфис: Джарен Джексон (25), Морент (16 + 11 передач), Уэллс (6), Кауард (5 + 7 подборов), Колоко (3) — старт; Колдуэлл-Поуп (20), Альдама (15 + 7 подборов), Лендейл (14), Джексон (12), Спенсер (5)
