Чилаверт разнес Винисиуса за скандал в Лиге чемпионов

Легенда сомневается в расистской почве.
Сегодня, 20:30       Автор: Антон Федорцив
Джанлука Престианни и Винисиус Жуниор / Getty Images
Джанлука Престианни и Винисиус Жуниор / Getty Images

Экс-вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт отреагировал на скандал между футболистами лиссабонской Бенфики и мадридского Реала. Латиноамериканец не принял сторону бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, сообщает A Bola.

"Я солидарен с Престианни. Винисиус первым оскорбляет всех вокруг, и на видео это ярко заметно. 90 % игроков Реала – темнокожие. Почему у них никогда не возникает проблем, а у Винисиуса проблемы со всеми?

Футбол – это прямоугольник, где играют мужчины, и раньше мы говорили друг другу разную гадость. С тех пор как добавили микрофоны и увеличили количество камер, футбол стал каким-то женоподобным", – заявил Чилаверт.

Напомним, ранее Жозе Моуринью разобрал конфликт Винисиуса со своим подопечным Джанлукой Престианни.

