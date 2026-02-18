iSport.ua
"Мы все еще в игре": Трубин отреагировал на минимальное поражение Реалу

Украинский голкипер с оптимизмом обратился к болельщикам Бенфики.
Сегодня, 13:32       Автор: Игорь Мищук
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин кратко прокомментировал минимальное домашнее поражение от Реала (0:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Вратарь лиссабонской команды у себя в Instagram отметил, что еще ничего не потеряно.

Читай также: Реал в непростом матче минимально обыграл Бенфику

"Это только первая половина. Мы все еще в игре", - написал Трубин.

Ответный матч состоится на поле Реала в среду, 25 февраля.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Бенфика - Реал (0:1).

