Шепиленко провела последний заезд на Олимпиаде

Украинка не финишировала в слаломе.

Горнолыжница Анастасия Шепиленко не сумела финишировать в своей последней попытке слалома на Олимпиаде-2026.

25-летняя львовянка стала одной из 31-й спортсменки, которые не сумели показать хотя бы какой-то результат в первом спуске.

Ранее Шепиленко участвовала уже в четвертом соревновании на ОИ-2026, ранее она также представляла Украину в скоростном спуске, гигантском и супергигантском слаломах.

Напомним, что ни одна из четверых украинских спортсменок не прошла в финал соревнований по лыжной акробатике.

