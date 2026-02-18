iSport.ua
Шахтер следит за тремя перспективными бразильскими игроками

"Горняки" рассчитывают оформить хотя бы один переход до закрытия трансферного окна.
Сегодня, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Габриэль Мек / Getty Images
Габриэль Мек / Getty Images

Шахтер продолжает активную работу на бразильском трансферном рынке.

Как сообщает ESPN Brasil, в сферу интересов "горняков" входят нападающий Сантоса Матеус Шавьер, атакующий полузащитник Гремио Габриэль Мек и атакующий полузащитник Атлетико Паранаэнсе Бруниньо.

Читай также: Траоре остается в Шахтере: переход в европейский клуб сорвался не из-за проблем со здоровьем

По информации источника, на данный момент приоритетом для Шахтера является Шавьер, поскольку ему уже исполнилось 18 лет и он сможет перейти в украинский клуб при договоренности с Сантосом. Двум другим исполнителям пока по 17 лет.

Мека "горняки" ранее уже пытались подписать, однако их предложения были отклонены бразильской стороной.

Отмечается, что Шахтер планирует оформить хотя бы один переход до 11 марта, когда в Украине закроется трансферное окно.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Украины пролонгировал контракт с Шахтером.

