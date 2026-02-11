Хавбек сборной Украины пролонгировал контракт с Шахтером

Полузащитник Дмитрий Крыськив определился с будущим. Украинец продлил договор с донецким Шахтером, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение до 31 декабря 2030 года. Крыськив проводит четвертый сезон за "горняков" по возвращении. Харьковский Металлист 1925 заиграл хавбека на взрослом уровне после академии Шахтера.

В нынешней кампании Крыськив сыграл 10 матчей во всех турнирах. В первой половине сезона его донимали травмы. В рядах "горняков" полузащитник получил 2 титула Премьер-лиги и два Кубка Украины.

Параллельно Шахтер отпустил собственного воспитанника к дебютанту УПЛ.

