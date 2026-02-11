iSport.ua
Сенсационная медалистка Олимпиады установила достижение XXI века

Призер индивидуальной гонки переписала историю.
Сегодня, 18:58
Лора Христова / Getty Images
Лора Христова / Getty Images

Болгарская биатлонистка Лора Христова выиграла бронзовую награду Олимпийских игр. Спортсменка стала наименее рейтинговым призером Олимпиады в этом столетии.

К Милану-2026 молодая атлетка подошла на 73-й строчке общего зачета Кубка мира. Христова превзошла достижение Ханны Эберг. На Играх-2018 она взяла "золото" индивидуальной гонки с 53-го места рейтинга.

На этапах Кубка мира Христова ни разу не финишировала в топ-десятке. Олимпийский успех болгарки стал возможным благодаря меткой стрельбе. Она закрыла все мишени на четырех огневых рубежах.

Напомним, ранее Украина выступила в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026.

