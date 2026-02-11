Хавбек Арсенала рискует пропустить остаток сезона

Микель Мерино будет восстанавливаться до полугода.

Полузаащитник Арсенала Микель Мерино с большой вероятностью не сыграет больше в этом сезоне.

Напомним, что испанец получил травму в матче с Манчестер Юнайтед - перелом стопы. Мерино уже перенес операцию и приступил к восстановлению.

Однако, как признался Микель Артета, никто не знает, сколько оно займет. Ожидается, что Мерино будет недоступен 3-5 месяцев.

Думаю, врачи остались довольны тем, как прошла операция. Впереди, конечно, долгий процесс – речь идет о срастании кости. Мы будем соблюдать все необходимые сроки, и я уверен, что он сделает все возможное, чтобы ускорить восстановление. О сроках – речь идет о месяцах: три, четыре или пять – точно пока не известно

Ранее также Барселона рассказала о своих травмированных.

