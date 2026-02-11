iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Хавбек Арсенала рискует пропустить остаток сезона

Микель Мерино будет восстанавливаться до полугода.
Сегодня, 19:51       Автор: Андрей Безуглый
Микель Мерино / Getty Images
Микель Мерино / Getty Images

Полузаащитник Арсенала Микель Мерино с большой вероятностью не сыграет больше в этом сезоне.

Напомним, что испанец получил травму в матче с Манчестер Юнайтед - перелом стопы. Мерино уже перенес операцию и приступил к восстановлению.

Однако, как признался Микель Артета, никто не знает, сколько оно займет. Ожидается, что Мерино будет недоступен 3-5 месяцев.

Думаю, врачи остались довольны тем, как прошла операция. Впереди, конечно, долгий процесс – речь идет о срастании кости.

Мы будем соблюдать все необходимые сроки, и я уверен, что он сделает все возможное, чтобы ускорить восстановление.

О сроках – речь идет о месяцах: три, четыре или пять – точно пока не известно

Ранее также Барселона рассказала о своих травмированных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Мерино

Статьи по теме

Арсенал потерял "ложную девятку" до конца сезона Арсенал потерял "ложную девятку" до конца сезона
Хавбек Арсенала стал лидером АПЛ по интересному показателю Хавбек Арсенала стал лидером АПЛ по интересному показателю
"Не могу представить, какова их жизнь": Полузащитник Арсенала - о Шахтере "Не могу представить, какова их жизнь": Полузащитник Арсенала - о Шахтере
Новичок Арсенала выбыл на несколько месяцев Новичок Арсенала выбыл на несколько месяцев

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: индивидуальная гонка у женщин продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Ливерпуля, Баварии, кубковые поединки в Испании и Италии
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия уверенно возглавляет медальный зачет Олимпиады
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды22:38
Украинки финишировали в десятке соревнований двухместных саней
Олимпийские игры21:57
Штольц с рекордом триумфовал в конькобежном спорте
Легкая атлетика21:30
Геращенко завоевала "бронзу" на первых соревнованиях после декрета
Украина20:55
Хавбек сборной Украины пролонгировал контракт с Шахтером
Олимпийские игры20:22
Сборная Финляндии проиграла Словакии матч-открытие Олимпиады
Европа19:51
Хавбек Арсенала рискует пропустить остаток сезона
Украина19:45
УХЛ: Шторм выиграл принципиальный матч у Одесчины
Олимпийские игры19:22
Гераскевич провел еще одну встречу с МОК
Олимпийские виды18:58
Сенсационная медалистка Олимпиады установила достижение XXI века
Украина18:45
Александрия подписала нового хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK