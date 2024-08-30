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Новичок Арсенала выбыл на несколько месяцев

У Микеля Мерино, вероятно, перелом.
Сегодня, 17:55
Микель Мерино / Getty Images
Микель Мерино / Getty Images

Хавбек Арсенала Микель Мерино не поможет клубу в ближайших матчах.

Испанец получил травму во время тренировки и выбыл как минимум на несколько месяцев.

Информацию уже подтвердил главный тренер клуба Микель Артета, рассказав, как Мерино заработал перелом.

"Очень досадно. У него травма плеча, и, похоже, он выбыл на несколько недель. Он упал на пол, и Габи приземлился на него сверху, вероятно, это перелом", – цитирует Артету журналист Назаар Кинселла.

Ранее также сообщалось, что Челси продал еще одного нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Мерино

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