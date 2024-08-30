Новичок Арсенала выбыл на несколько месяцев
У Микеля Мерино, вероятно, перелом.
Хавбек Арсенала Микель Мерино не поможет клубу в ближайших матчах.
Испанец получил травму во время тренировки и выбыл как минимум на несколько месяцев.
Информацию уже подтвердил главный тренер клуба Микель Артета, рассказав, как Мерино заработал перелом.
"Очень досадно. У него травма плеча, и, похоже, он выбыл на несколько недель. Он упал на пол, и Габи приземлился на него сверху, вероятно, это перелом", – цитирует Артету журналист Назаар Кинселла.
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