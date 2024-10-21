"Не могу представить, какова их жизнь": Полузащитник Арсенала - о Шахтере

Полузащитник Арсенала Микель Мерино прокомментировал будущий матч Лиги чемпионов против Шахтера.

Испанский футболист отметил, что сопереживает представителям соперника из-за войны россии против Украины.

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"Сидя здесь, я даже не могу представить, что они чувствуют или какова их жизнь. Но, очевидно, мы все сопереживаем. Я желаю им всего наилучшего в их карьере и их жизни.

Надеюсь, эта ситуация прекратится как можно скорее, но, очевидно, мы не можем контролировать это отсюда. Мы постараемся принять их наилучшим образом", - приводит слова Мерино официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, что матч третьего тура Лиги чемпионов между Арсеналом и Шахтером состоится во вторник, 22 октября, в Лондоне на Эмирейтс Стэдиум и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Арсенал - Шахтер.

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