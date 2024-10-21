Арсенал - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 22.10.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской команды в еврокубковом турнире.

Во вторник, 22 октября, Шахтер сыграет против Арсенале в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

Команда Марино Пушича стартовала в нынешнем розыгрыше обновленного главного еврокубка нулевой ничьей с Болоньей и поражением от Аталанты (0:3).

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Английский коллектив сыграл вничью с Аталантой (0:0) и обыграл ПСЖ (2:0).

Матч Арсенал - Шахтер состоится в английском Лондоне на Эмирейтс Стэдиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал - Шахтер

Трансляция матча Арсенал - Шахтер будет доступна в этой новости 22 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Арсенал и Шахтер в своей истории провели между собой четыре матча. Команды имеют по две победы - все игры прошли в Лиге чемпионов.

Подопечные Марино Пушича в основном этапе Лиги чемпионов еще встретятся с Янг Бойзом, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Шахтер - Аталанта.

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