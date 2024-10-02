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Шахтер - Аталанта 0:3: видео голов и лучших моментов матча 02.10.2024

Вашему вниманию обзор поединка украинской команды в главном еврокубковом турнире.
Сегодня, 22:22
Шахтер - Аталанта: видео голов и лучших моментов матча / Getty Images
Шахтер - Аталанта: видео голов и лучших моментов матча / Getty Images

В среду, 2 октября, Шахтер в номинально домашнем матче встречался с Аталантой в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

После нулевой ничьей с Болоньей в стартовом поединке "горняки" в этот раз потерпели от другой итальянской команды закономерное разгромное поражение со счетом 0:3.

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Аталанта вышла вперед в середине первого тайма, когда Берат Джимсити поразил ворота после розыгрыша штрафного. Удвоить преимущество бергамаски смогли перед перерывом усилиями Адемолы Лукмана.

До разгромного счет в начале второй половины встречи довел Рауль Белланова, замкнув головой подачу на дальнюю стойку.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - Аталанта во втором туре Лиги чемпионов:

Шахтер - Аталанта 0:3

Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

Шахтер: Ризнык - Бондар, Грам (Конопля, 46), Матвиенко - Марлон (Кевин, 63), Степаненко (Бондаренко, 63), Крыськив, Педриньо Азеведо - Судаков - Зубков (Невертон, 75), Эгиналду (Траоре, 63).

Аталанта: Карнесекки - Коссуну (Годфри, 83), Джимсити (Пашалич, 46), Колашинац - Белланова (Куадрадо, 75), де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста - Самарджич, Лукман (Ретеги, 59) - Де Кетеларе (Дзаниоло, 60).

Предупреждения: Грам - Дзаниоло, Эдерсон.

Источник: MEGOGO

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