Шахтер - Аталанта 0:3: видео голов и лучших моментов матча 02.10.2024
В среду, 2 октября, Шахтер в номинально домашнем матче встречался с Аталантой в рамках второго тура основного этапа Лиги чемпионов.
После нулевой ничьей с Болоньей в стартовом поединке "горняки" в этот раз потерпели от другой итальянской команды закономерное разгромное поражение со счетом 0:3.
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Аталанта вышла вперед в середине первого тайма, когда Берат Джимсити поразил ворота после розыгрыша штрафного. Удвоить преимущество бергамаски смогли перед перерывом усилиями Адемолы Лукмана.
До разгромного счет в начале второй половины встречи довел Рауль Белланова, замкнув головой подачу на дальнюю стойку.
Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - Аталанта во втором туре Лиги чемпионов:
Шахтер - Аталанта 0:3
Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48
Шахтер: Ризнык - Бондар, Грам (Конопля, 46), Матвиенко - Марлон (Кевин, 63), Степаненко (Бондаренко, 63), Крыськив, Педриньо Азеведо - Судаков - Зубков (Невертон, 75), Эгиналду (Траоре, 63).
Аталанта: Карнесекки - Коссуну (Годфри, 83), Джимсити (Пашалич, 46), Колашинац - Белланова (Куадрадо, 75), де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста - Самарджич, Лукман (Ретеги, 59) - Де Кетеларе (Дзаниоло, 60).
Предупреждения: Грам - Дзаниоло, Эдерсон.
Источник: MEGOGO
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