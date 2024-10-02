Шахтер - Аталанта 0:3: обзор матча и результат игры 02.10.2024

"Горняки" снова без забитых в Лиге чемпионов, но теперь уже с тремя пропущенными.

В среду, 2 октября, Шахтер встречался с Аталантой в рамках второго тура основной стадии Лиги чемпионов.

Уверенным победителем из противостояния команд, завершивших свои первые матчи в главном еврокубке нулевыми ничьими, вышли бергамаски, разгромив "горняков" со счетом 3:0.

Источник: Getty Images

Команды активно начали матч, игроки соперников поочередно оказались в офсайдах, а Шахтер заработал первый угловой. Аталанта же создала реальный момент на 12-й минуте, но Адемола Лукман, получи мяч в штрафной, пробил рядом с правой стойкой.

Открыть счет в поединке Аталанте все же удалось на 21-й минуте. Бергамаски разыграли штрафной на фланге, после чего Лукман выполнил навес в штрафную, а мяч оказался у Берата Джимсити, который из пределов вратарской переиграл Дмитрия Ризныка.

Источник: Getty Images

Вскоре гости едва не удвоили результат, создав опасность после углового, но сначала "горняки" вынесли мяч, а последующий удар Лукмана пришелся мимо.

Аталанта продолжала давить, но изменить счет итальянскому коллективу пока не удавалось - Шарль Де Кетеларе не попал в ворота, выстрел Давиде Дзаппакосты заблокировали, а после удара Лукмана Шахтер от пропущенного спасла перекладина.

Источник: Getty Images

Тем не менее все же свой гол нигерийский форвард забил перед самим перерывом. На 44-й минуте Сеад Колашинац оказался сам слева в штрафной, отпасовал в центр, откуда Лукман в касание положил его в сетку.

Источник: Getty Images

В дебюте второго тайма Шахтер в первой же атаке попытался сократить отставание, но удару Ефима Конопли в дальний угол не хватило точности. В то же время Аталанта была более эффективной. В ответной атаке Дзаппакоста навесил слева, а Рауль Белланова, выпрыгнув из-за спины игрока "горняков", замкнул дальнюю стойку и довел результат до разгромного.

Источник: Getty Images

Вскоре Дзаппакоста уже мог и на свой счет записать результативный удар, но Шахтер снова спас каркас ворот - итальянец угодил в стойку.

По истечении часа игры опасно пробивал Лазар Самарджич, а донецкой команде пришлось менять Тараса Степаненко, который получил повреждение.

Источник: Getty Images

До конца встречи Шахтер пытался идти вперед, но безрезультатно. "Горняки" не смогли создать особой остроты, а с нулем ударов в створ ворот вряд ли можно было рассчитывать на иной результат. Аталанта же, действуя с комфортным преимуществом и при возможности на контратаках, довела матч до логичной победы.

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Таким образом, Шахтер в двух турах набрал один балл, а Аталанта имеет в своем активе четыре очка. Следующий матч "горняки" проведут 22 октября в гостях с Арсеналом, а бергамаски 23 октября примут на своем поле Селтик.

Статистика матча Шахтер - Аталанта второго тура Лиги чемпионов

Шахтер - Аталанта 0:3

Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

Ожидаемые голы (xG): 0.26 - 2.07

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 6 - 19

Удары в створ: 0 - 5

Угловые: 3 - 5

Фолы: 4 - 7

Шахтер: Ризнык - Бондар, Грам (Конопля, 46), Матвиенко - Марлон (Кевин, 63), Степаненко (Бондаренко, 63), Крыськив, Педриньо Азеведо - Судаков - Зубков (Невертон, 75), Эгиналду (Траоре, 63).

Аталанта: Карнесекки - Коссуну (Годфри, 83), Джимсити (Пашалич, 46), Колашинац - Белланова (Куадрадо, 75), де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста - Самарджич, Лукман (Ретеги, 59) - Де Кетеларе (Дзаниоло, 60).

Предупреждения: Грам - Дзаниоло, Эдерсон.

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