Шахтер - Аталанта 0:3: обзор матча и результат игры 02.10.2024
В среду, 2 октября, Шахтер встречался с Аталантой в рамках второго тура основной стадии Лиги чемпионов.
Уверенным победителем из противостояния команд, завершивших свои первые матчи в главном еврокубке нулевыми ничьими, вышли бергамаски, разгромив "горняков" со счетом 3:0.
Команды активно начали матч, игроки соперников поочередно оказались в офсайдах, а Шахтер заработал первый угловой. Аталанта же создала реальный момент на 12-й минуте, но Адемола Лукман, получи мяч в штрафной, пробил рядом с правой стойкой.
Открыть счет в поединке Аталанте все же удалось на 21-й минуте. Бергамаски разыграли штрафной на фланге, после чего Лукман выполнил навес в штрафную, а мяч оказался у Берата Джимсити, который из пределов вратарской переиграл Дмитрия Ризныка.
Вскоре гости едва не удвоили результат, создав опасность после углового, но сначала "горняки" вынесли мяч, а последующий удар Лукмана пришелся мимо.
Аталанта продолжала давить, но изменить счет итальянскому коллективу пока не удавалось - Шарль Де Кетеларе не попал в ворота, выстрел Давиде Дзаппакосты заблокировали, а после удара Лукмана Шахтер от пропущенного спасла перекладина.
Тем не менее все же свой гол нигерийский форвард забил перед самим перерывом. На 44-й минуте Сеад Колашинац оказался сам слева в штрафной, отпасовал в центр, откуда Лукман в касание положил его в сетку.
В дебюте второго тайма Шахтер в первой же атаке попытался сократить отставание, но удару Ефима Конопли в дальний угол не хватило точности. В то же время Аталанта была более эффективной. В ответной атаке Дзаппакоста навесил слева, а Рауль Белланова, выпрыгнув из-за спины игрока "горняков", замкнул дальнюю стойку и довел результат до разгромного.
Вскоре Дзаппакоста уже мог и на свой счет записать результативный удар, но Шахтер снова спас каркас ворот - итальянец угодил в стойку.
По истечении часа игры опасно пробивал Лазар Самарджич, а донецкой команде пришлось менять Тараса Степаненко, который получил повреждение.
До конца встречи Шахтер пытался идти вперед, но безрезультатно. "Горняки" не смогли создать особой остроты, а с нулем ударов в створ ворот вряд ли можно было рассчитывать на иной результат. Аталанта же, действуя с комфортным преимуществом и при возможности на контратаках, довела матч до логичной победы.
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Таким образом, Шахтер в двух турах набрал один балл, а Аталанта имеет в своем активе четыре очка. Следующий матч "горняки" проведут 22 октября в гостях с Арсеналом, а бергамаски 23 октября примут на своем поле Селтик.
Статистика матча Шахтер - Аталанта второго тура Лиги чемпионов
Шахтер - Аталанта 0:3
Голы: Джимсити, 21, Лукман, 44, Белланова, 48
Ожидаемые голы (xG): 0.26 - 2.07
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 6 - 19
Удары в створ: 0 - 5
Угловые: 3 - 5
Фолы: 4 - 7
Шахтер: Ризнык - Бондар, Грам (Конопля, 46), Матвиенко - Марлон (Кевин, 63), Степаненко (Бондаренко, 63), Крыськив, Педриньо Азеведо - Судаков - Зубков (Невертон, 75), Эгиналду (Траоре, 63).
Аталанта: Карнесекки - Коссуну (Годфри, 83), Джимсити (Пашалич, 46), Колашинац - Белланова (Куадрадо, 75), де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста - Самарджич, Лукман (Ретеги, 59) - Де Кетеларе (Дзаниоло, 60).
Предупреждения: Грам - Дзаниоло, Эдерсон.
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