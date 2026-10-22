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Футбол

В руководстве Манчестер Юнайтед снова начались разногласия

Клуб не может определиться с новым главным тренером.
Вчера, 22:46       Автор: Андрей Безуглый
Майкл Каррик / Getty Images
Майкл Каррик / Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед снова на грани раскола, сообщает Daily Mail.

Напомним, что накануне манкунианцы проиграли Комо, и теперь все громче звучит идея об увольнении Майкла Каррика.

Однако при этом в клубе признают, что летом оказали тренеру недостаточную поддержку, а матч в Италии пропустили девять важных игроков.

Тем не менее, в последних 11 матчах манкунианцы выиграли лишь дважды, потому руководство уже ищет замену Каррику. Однако не так уж и много кандидатур.

Технический директор Джейсон Уилкокс настаивает на выборе в пользу Юлиана Нагельсманна, а директор по рекрутингу Кристофер Вивелл считает, что клуб должен взять тренера с опытом в АПЛ. Вивелл предлагает рассмотреть Антонио Конте, Эдди Хау или Унаи Эмери.

На текущий момент неизвестно, чем все завершиться. Однако в следующем матче против Борнмута Каррик будет все еще у руля клуба.

Ранее также сообщалось, что наставник сборной Аргентины подписал новое соглашение.

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