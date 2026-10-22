Определилось место проведения первого женского клубного ЧМ

США примет уже второй подобный турнир.

Первый в истории женский клубный чемпионат мира определился с локацией.

Как сообщает ФИФА, мундиаль состоится в 2028 году в США.

Напомним, что ранее Штаты уже принимали клубный чемпионат мира, в 2025 году Челси обыграл в финале ПСЖ.

В женском клубном ЧМ возьмут участие 16 команд, из которых пока известны только семь, это Арсенал (Англия), Клуб Америка (Мексика), Барселона (Испания), Готэм (США), Негохян (Северная Корея), Коринтианс (Бразилия) и Ухань Цзяньда (Китай).

Основными критерями для отбора команд стали титулы континентальных соревнований и положение в клубном рейтинге.

Ранее также УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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