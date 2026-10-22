Капитана Манчестер Юнайтед ограбили во время матча с Комо

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал жертвой ограбления, сообщает The Athletic.

Пока полузащитник был в Италии, играя против Комо, трое неизвестных прокрались в его дом.

Полиция получила сообщение о подозрительной активности и приехала на вызов. Однако к тому моменту преступники уже скрылись.

Как сообщил полузащитник, грабители вынесли немало ценных вещей и всю наличность. К счастью, в момент ограбления дома никого не было, потому никто не пострадал.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед не может выбрать тренера.

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