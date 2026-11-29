Лидер сборной Украины закрыл все десять мишеней, но не сумел вмешаться в борьбу за подиум.

В финском Контиолахти состоялся мужской спринт на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2026/27.

Украину в гонке представляли четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский и Денис Насико.

Лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзин. Он безошибочно прошел оба огневых рубежа и занял 15-е место.

Капитан сине-желтых Дмитрий Пидручный также продемонстрировал идеальную стрельбу. Однако скорости на дистанции ему не хватило, чтобы побороться за более высокие позиции. Украинец завершил спринт на 21-й строчке.

Богдан Борковский, для которого эта гонка стала дебютной на Кубке мира в нынешнем сезоне, закрыл все мишени на лежке, но допустил один промах во время стрельбы стоя. В итоге он не попал в зачетную зону.

Денис Насико трижды промахнулся на огневых рубежах и потерял возможность показать высокий результат.

Победу в мужском спринте одержал француз Эрик Перро. Серебряным призером стал швед Себастьян Самуэльссон, а бронзу завоевал немец Филипп Наврат.

Напомним, украинский биатлонист Тарас Лесюк попал в топ-15 мужской гонки преследования на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре.

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