Арсенал - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 22.10.2024
Во вторник, 22 октября, Шахтер проведет матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов, встретившись с лондонским Арсеналом.
"Горняки" стартовали в нынешнем розыгрыше реформированного главного еврокубка с нулевой ничьей против Болоньи (0:0), а также уступили Аталанте (0:3).
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Английский коллектив сыграл вничью с Аталантой (0:0) и обыграл ПСЖ (2:0).
Матч Арсенал - Шахтер состоится в английском Лондоне на Эмирейтс Стэдиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Арсенал - Шахтер
В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом английскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с украинским коллективом.
Прогноз букмекеров на матч Арсенал - Шахтер
- Победа Арсенала - 1.12
- Ничья - 10.00
- Победа Шахтера - 21.00
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Шахтера и Аталанты забьют, составляет 2.24, а на противоположный результат - 1.65.
Статистика противостояния Арсенала и Шахтера
Арсенал и Шахтер в своей истории провели между собой четыре матча. Команды имеют по две победы - все игры прошли в Лиге чемпионов.
Арсенал - Шахтер
2 Победы 2
0 Ничьи 0
9 Голы 8
Подопечные Марино Пушича в основном этапе Лиги чемпионов еще встретятся с Янг Бойзом, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Арсенал - Шахтер.
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