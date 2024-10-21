Арсенал - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 22.10.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между украинской и английской командами.

Во вторник, 22 октября, Шахтер проведет матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов, встретившись с лондонским Арсеналом.

"Горняки" стартовали в нынешнем розыгрыше реформированного главного еврокубка с нулевой ничьей против Болоньи (0:0), а также уступили Аталанте (0:3).

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Английский коллектив сыграл вничью с Аталантой (0:0) и обыграл ПСЖ (2:0).

Матч Арсенал - Шахтер состоится в английском Лондоне на Эмирейтс Стэдиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Арсенал - Шахтер

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом английскую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с украинским коллективом.

Прогноз букмекеров на матч Арсенал - Шахтер

Победа Арсенала - 1.12

- 1.12 Ничья - 10.00

- 10.00 Победа Шахтера - 21.00

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Шахтера и Аталанты забьют, составляет 2.24, а на противоположный результат - 1.65.

Статистика противостояния Арсенала и Шахтера

Арсенал и Шахтер в своей истории провели между собой четыре матча. Команды имеют по две победы - все игры прошли в Лиге чемпионов.

Арсенал - Шахтер

2 Победы 2

0 Ничьи 0

9 Голы 8

Подопечные Марино Пушича в основном этапе Лиги чемпионов еще встретятся с Янг Бойзом, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Арсенал - Шахтер.

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