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Капитан Арсенала не успеет восстановиться к матчу с Шахтером

Тренер "канониров" оценил состояние травмированного Мартина Эдегора.
Сегодня, 17:52
Мартин Эдегор / Getty Images
Мартин Эдегор / Getty Images

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета рассказал о кадровой ситуации в своей команде перед матчем Лиги чемпионов с Шахтером.

По словам наставника "канониров", капитан команды Мартин Эдегор, который с начала сентября восстанавливается от повреждения голеностопа, не успеет набрать кондиции к поединку. В то же время готовность вингера Букайо Сака будет оценена по итогам тренировки.

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"Они вдвоем близки к возвращению и очень хорошо прогрессируют. Мартин все еще не в форме. Что касается Букайо, посмотрим, как он будет себя чувствовать на тренировке", - сказал Артета.

Защитник Юрриен Тимбер пока не работает в общей группе.

"Я думаю, что он также близок к возвращению на поле. Конечно, нам нужно посмотреть, как он справится с тренировками в общей группе, поскольку он еще этого не делал. У него была мышечная травма", - приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, что матч третьего тура Лиги чемпионов между Арсеналом и Шахтером состоится во вторник, 22 октября, в Лондоне на Эмирейтс Стэдиум и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Арсенал - Шахтер.

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